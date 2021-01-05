Nizip'te 18 suçtan kaybı bulunan kişi tutuklandı
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Nizip'te 18 suçtan kaybı bulunan kişi tutuklandı

05.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:32
Nizip'te 18 suçtan kaybı bulunan kişi tutuklandı

Nizip ilçesinde 18 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı malzemelerle yakalandı.

Nizip ilçesinde 18 suç kaydı bulunan şüpheli, çaldığı malzemelerle yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, sitedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme sonunda hırsızlık olayına karışan kişin İ.H.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalıntı motosiklet, güvenlik kameraları, güvenlik kamera kayıt cihazı ve diğer malzemeler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 18 suçtan kaydı olduğu belirlenen İ.H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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