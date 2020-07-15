Nizip'te 15 Temmuz şehitleri anıldı Nizip ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

Nizip ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

Nizip İlçe Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Hatice Kübra Camisi'nde öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Programda, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programın ardından İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri Nizip Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA