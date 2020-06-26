Nizip'te 14 hanede yaşayan 45 kişi daha karantinaya alındı Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 hanede yaşayan 10 kişinin karantinası sona ererken, 14 hanede yaşayan 45 kişi daha karantina altına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 hanede yaşayan 10 kişinin karantinası sona ererken, 14 hanede yaşayan 45 kişi daha karantina altına alındı.

Nizip kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 56 hanede 201 kişi karantina altında bulunduğu belirtildi. İlçede 2 hanede yaşayan 10 kişinin karantina sürecinin tamamlandığını 14 hanede yaşayan 45 kişinin daha karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, "22.06.2020 Pazartesi gününden itibaren İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Filyasyon ekipleri tarafından Nizip genelinde rastgele örnekler alınmasına başlanmıştır. Sağlık Ekiplerimize yardımcı olmanız kendiniz, sevdikleriniz ve toplumumuz adına büyük önem arzetmektedir. Koronavirüs bulaşması nedeniyle karantina altına alınanların sayısının artmasının başlıca nedeni İlçemize dışarıdan taziye ziyaretine ve bayram ziyaretine gelenlerin testlerinin pozitif (+) çıkmasından kaynaklanmaktadır. 01 Haziranda başlayan normalleşme süreci kapsamında kendinizin ve ailenizin sağlığı için lütfen sosyal mesafe kurallarına (en az 1,5 metre, 3-4 adım) ve hijyen kurallarına uyunuz. Sevdiklerinizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermeniz büyük önem arz etmektedir"denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA