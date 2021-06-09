Nizip Sanayi Sitesi'ne 25 milyonluk yatırım
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Nizip Sanayi Sitesi'ne 25 milyonluk yatırım

Nizip Sanayi Sitesi'ne 25 milyonluk yatırım
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 25 milyonluk yatırımın planlandığı Nizip Sanayi Sitesi'nin daha modern ve sorunsuz bir hale getirileceğini söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 25 milyonluk yatırımın planlandığı Nizip Sanayi Sitesi'nin daha modern ve sorunsuz bir hale getirileceğini söyledi.

Çalışmaları inceleyen ve esnafla sohbet eden Sarı, gazetecilere, sanayi sitesine alt yapı ve üst yapı anlamında önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bu kapsamda elektrik hatlarının yer altına alındığını, böylelikle esnafın elektrik kesintisi sıkıntılarının giderildiğini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Ayrıca Taş Köprü'de de çalışma yapılacak, uzun ve geniş araçların geçişinde kolaylık sağlayacağız. Sanayi sitesini özellikle yağışlı zamanlarda sel felaketiyle karşı karşıya bırakıp buradaki esnafları mağdur eden bir sıkıntıyı da bertaraf ediyoruz. Toplamda Nizip Sanayi Sitesi'ne 25 milyonluk bir yatırım planlanıyor."

Nizip Sanayi Sitesi Başkanı Müslüm Aslan ile Nizip Marangoz ve Mobilyacılar Oda Başkanı Nedim Çalışkan ise Sarı ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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