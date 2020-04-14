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Amerika Birleşik Devletleri, Gaziantep, Zeytin, Nizip, Ekonomi

Nizip sabunu üreticileri yurt dışından gelecek taleplere hazır

Yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretiminin gerçekleştirildiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki üreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yurt dışından gelebilecek sabun talebini karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

14.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:10
Nizip sabunu üreticileri yurt dışından gelecek taleplere hazır

Yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretiminin gerçekleştirildiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki üreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yurt dışından gelebilecek sabun talebini karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posasından elde edilen pirina yağına, "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenip yaklaşık 2 gün boyunca kaynatılarak hazırlanan Nizip sabununa Kovid-19'a karşı alınan tedbirler dolayısıyla yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Nizipli sabun üreticilerinin tüm dünyaya sabun ihraç etmeye hazır olduğunu ve üretimlerini aralıksız şekilde sürdürdüğünü anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Bu noktada yerel yönetimlerimizin büyük bir kısmı hijyen noktasında Nizip sabununu tercih ederek ilçedeki üretim firmalarıyla temas haline geçip ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sabunumuzun hem doğal hem antibakteriyel olması hem de organik olarak zeytinyağından üretilmesi sağlıklı bir ürün olduğunu göstermektedir. Nizip sabununun en büyük özelliği, içerisinde herhangi bir kimyasal maddenin bulunmaması ve sadece zeytin yağından yapılmış olmasıdır. "

Son dönemlerde "ABD'nin Türkiye'den aralarında sabunun da bulunduğu bazı temizlik malzemelerini talep ettiği" yönünde bazı basın yayın kuruluşlarında haberlerin çıktığını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Bizler de ABD'nin sabun ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Yetkililer bizlerle temasa geçtiği zaman üreticilerimizle bir araya gelerek özellikle hijyenin ön plana çıkmış olduğu ürünlerimizin üretimini hızlandırabiliriz. Günümüzde doğal bir şekilde üretilmiş olan Nizip sabunuyla ABD'nin bu ihtiyacını karşılayarak oradaki insanların virüsle mücadelesine Nizip olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bizler Nizip olarak bu konuda her zaman hazırız."

"Numune gönderebiliriz"

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt da tamamı organik olan zeytin yağından yapılan Nizip sabununun tüm yurtta olduğu gibi artık yurt dışında da talep görmeye başladığını söyledi.

Özyurt, şöyle devam etti:

"Bizim bitkisel yollarla Nizip ilçesinde üretimini yapmış olduğumuz sabunlar doğal olarak üretiliyor. Yani özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde hijyen konusunda etkin rol oynuyor. Bunun en büyük kanıtı, yerel yönetimlerin halka Nizip sabunu dağıtmasıdır. Zeytinyağından yapılan Nizip sabununu tüketicilerin gönül rahatlığıyla kullanmasını tavsiye ediyorum. Tescilini ve patentini almış olduğumuz Nizip sabununu ABD'ye ve diğer ülkelere 50 firmamızla birlikte sunmaya hazırız. Dileyen ülkelere ilk olarak numune de gönderebiliriz. Biz her türlü talebe karşılık verecek durumdayız."

Talep artıyor

Sabun üreticilerinden Hamza Yalçın da Kovid-19 salgını nedeniyle Nizip sabununa yoğun talep olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son zamanlara gerek yurt içi gerek yurt dışından talepler arttı. Bizler de gece gündüz çalışarak insanların bu zor gününde yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu nedenle gerek ABD gerek diğer ülkelerden gelecek her türlü talebi karşılamaya hazırız."

Kaynak: AA

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