Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor

18.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:02

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile farklı hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı.



Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin çalışmasın, güveni kötüye kullanmak suretiyle çalınan bir ticari araç ile ilgili üç şüpheli şahıs, motosiklet hırsızlığı ile ilgili bir şüpheli şahıs ve hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.



Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA