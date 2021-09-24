Nizip Kaymakamı Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, emniyet müdürlerini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u makamında ziyaret eden Şahin ve Sarı, Başbuğ'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

İlçedeki asayiş konularının görüşüldüğü ziyarette, emniyet mensuplarının başarılı çalışmalarına değinen Kaymakam Şahin, Başbuğ ve ekibine teşekkür etti.

Başbuğ ise ziyaretlerinden dolayı Şahin ve Sarı'ya teşekkür ederek daha huzurlu bir Gaziantep ve Nizip için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra Şahinbey İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman'ı da makamında ziyaret eden Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, Yaman'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Yaman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Nizip ve Nizipliler benim için çok değerli. Burada görev yaptığım için çok mutluyum." dedi.