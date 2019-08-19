Nizip Jandarma Komutanı göreve başladı

19.08.2019 12:56

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Binbaşı Mehmet Diki görevine başladı.

Nizip ilçesinde Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot'un Elazığ Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanmasının ardından Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Binbaşı Mehmet Diki görevi devraldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Binbaşı Diki'nin, daha önce Van Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında görevini ifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA