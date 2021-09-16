Nizip İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı görevine başladı - Haberler
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Nizip İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı görevine başladı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı görevine başladı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bora Ağırtıcı, görevine başladı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bora Ağırtıcı, görevine başladı.

Antalya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlğü görevinden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Bora Ağırtıcı görevine başladı.

Ağırtıcı, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı da etkin mücadele edeceklerini belirtti.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nizip İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı görevine başladı - Haberler
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