Nizip-Gaziantep kara yoluna patlayıcı madde bırakan 2 terörist tutuklandı

12.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:35

Nizip-Gaziantep kara yoluna patlayıcı madde bıraktığı tespit edilen PKK/KCK mensubu 2 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Nizip-Gaziantep kara yoluna patlayıcı madde bıraktığı tespit edilen 2 teröristin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan iki teröristin PKK/KCK mensubu oldukları belirtildi.



Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde ilimiz Nizip-Gaziantep kara yolu arası yol kenarına patlayıcı madde bıraktıkları tespit edilen (2) şüpheliden biri tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma nakletme ve silahlı terör örgütüne üye olmak, diğeri de tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma nakletme suçlarından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA