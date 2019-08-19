Nizip Emniyetinden öğrencilere terör uyarısı

19.08.2019 16:38

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nizip Meslek Yüksek Okulu kampüsüne stant kurarak öğrencileri bilgilendirdi.

Üniversitelere kayıtların başlamasıyla birlikte öğrenci ve velileri terör örgütlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla Nizip Meslek Yüksek Okulu kampüsünde stant açıldı.

Açılan stantla okula gelen öğrenci ve velilerini karşılayan polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli projeyle terör örgütlerinin eleman kazanmak için uyguladığı yöntemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Konuyla ilgili hazırlanan broşürleri de öğrencilere veren polisler, ayrıca öğrenci ve velilere üzerinde "El Ele Güvenli Geleceğe" yazılı yelpaze hediye ederek çeşitli ikramlarda bulundular. Uygulamadan memnun kaldıklarını belirten öğrenciler, katkı ve bilgilendirmelerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA