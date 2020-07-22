Nizip'e yeni yerleşim alanı müjdesi
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Nizip'e yeni yerleşim alanı müjdesi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yerleşim alanı ile ilgili başlayacak çalışmayı ilçede görev yapan basın mensuplarıyla paylaştı.

Nizip'e yeni yerleşim alanı müjdesi
22.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:09

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yerleşim alanı ile ilgili başlayacak çalışmayı ilçede görev yapan basın mensuplarıyla paylaştı.

Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destek ve katkıları ile Nizip için dev bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Son yıllardaki nüfus artışının yüksek olması nedeniyle mevcut imar planı sınırlarını çevreleyen alanların yetersiz kaldığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Zeytin koruma kanunu sebebiyle ilave imar planı yapılamamakta ve yeni imar alanları oluşturulamamaktadır. Bu kapsamda yapılan araştırmalarımız neticesinde ilçemizin kuzey batısında bulunan ilçe merkezimize hakim tepede, Fırat manzaralı ve şehre yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yeni yerleşim alanı planlama çalışmalarına başlanmıştır. Planlanması düşünülen alan 3 milyon 300 bin metrekare olup yaklaşık 20 bin konut ve 100 bin kişilik yaşam alanı oluşturacaktır. Doğa ve çevre temasının ön planda tutulacağı bu planlama ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal donatı alanları da tasarlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Böylesine önemli bir çalışmada bizlere destek vererek katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ediyor, yapılacak olan bu çalışmanın bölgemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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