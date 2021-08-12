Nizip'e kurulacak Gümrük Müdürlüğü için yer tespit çalışmaları başladı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Nizip Ticaret Odasını (NTO) ziyaret etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Nizip Ticaret Odasını (NTO) ziyaret etti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafından karşılanan Sarı ve Mehmet Tuncay Bayraktar, Nizip'te kurulacak olan Gümrük Müdürlüğü ile ilgili istişarelerde bulundu.

Özyurt, ziyarette yaptığı konuşmada, geçen günlerde ilçeye gümrük müdürlüğünün kurulacağıyla ilgili müjdeyi verdiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Yıllardır ısrarla takipçisi olduğumuz bir konunun gerçekleşmesinin sevincini ve gururunu yaşamaktayız. Bugün ise GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte Gümrük Müdürlüğünün kurulabileceği alanlar ile ilgili saha ziyaretleri yaptık. Nizip Ticaret Odası olarak Gümrük Müdürlüğünün fiziki şartlarını karşılayabiliriz. Bu konuda her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Çalışmaların tamamlanarak Gümrük Müdürlüğünün en kısa sürede Nizip'te faaliyete geçmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz