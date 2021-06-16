Nizip Çayı'ndaki kirlilikle mücadele için çalışma başlatıldı
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Nizip Çayı'ndaki kirlilikle mücadele için çalışma başlatıldı

Nizip Çayı'ndaki kirlilikle mücadele için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 150 milyon TL'lik "Nizip İleri Biyolojik ve Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi" projesiyle Nizip Çayındaki kirlilikle mücadele edileceğini bildirdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 150 milyon TL'lik "Nizip İleri Biyolojik ve Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi" projesiyle Nizip Çayındaki kirlilikle mücadele edileceğini bildirdi.

Tesisle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı, Nizip Çayı'nın bölge halkı için hayati bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Nizip Çayını kısa zamanda temizlemek ve kirlilikle mücadelede önemli mesafe almak istediklerini aktaran Sarı, şunları kaydetti.

"İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan Nizip Çayındaki kirliliğin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gaziantep'ten Nizip Çayı'na akan atık suların temizlenmesi için ilk olarak 80 milyon değerindeki Beylerbeyi-Beykent İleri Biyolojik ve Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisinin ihalesi yaptık. Buna paralel olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçemizdeki mevcut arıtma istasyonunun yerine yeni bir arıtma tesisi planlanıyor. 29 Temmuz 2021 yılında ihalesi yapılacak olan Nizip İleri Biyolojik ve Kimyasal Atık Su Arıtma Tesisi hızlı bir şekilde inşa edilecek. 150 milyon lira tutarındaki arıtma tesisiyle birlikte artık Nizip Çayı'ndan, evsel ve sanayi atıklarının tamamı temizlenmiş olacak. Bundan sonra da tarımsal sulamaya uygun bir kriterlerde suyun deşarjı gerçekleştirilecek."

Nizip Çayı'ndaki kirlilikle mücadele için çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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