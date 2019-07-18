Nizip Çayı'ndaki kirlilik

Nizip Çayı'ndaki kirliliğin giderilmesi için Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği belirtildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nizip Çayı, Organize Sanayi Bölgesi ve yeni arıtma tesisiyle ilgili girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Kalıcı bir çözüm üretmek adına konu hakkında ilgili makamlarla sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Başkan Sarı şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimleri öncesinde sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşımızın bize iletmiş olduğu sorunlardan biri olan Nizip Çayı'nın iyileştirilmesi konusunu seçimlerden hemen sonra değerlendirmeye alıp konuyu Ankara'ya taşıdık. Bunun üzerine bugün Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül öncülüğünde, Gaziantep milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in de katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey'i ziyaret ettik."

Burada yaptıkları görüşmede Nizip Çayı'nın iyileştirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin daha ileri arıtmaya geçmesi ve Nizip'e arıtma tesisinin yapılması ilgili beklentilerini illettiklerini belirten Belediye Başkanı Sarı, "Bakan Bey de konuyla ilgili tüm ayrıntıları verilen bilgilerle öğrenerek sorunun çözümü için gerekli talimatları verdi. Yapılan toplantının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA