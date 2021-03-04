Nizip Belediyesinin acı günü
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Nizip Belediyesinin acı günü

04.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:43
Nizip Belediyesinin acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nizip Belediyesi önceki dönem Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Özkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nizip Belediyesi önceki dönem Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Özkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitiren 74 yaşındaki Hüseyin Özkaya'nın cenazesi Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılanlara vaaz veren İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, Özkaya için helallik istedi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Hüseyin Özkaya'nın naaşı, Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Özkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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