Nizip Belediyesinden sokak hayvanları için beslenme ünitesi

Sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarını devam ettiren Nizip Belediyesi, park ve bahçelere beslenme üniteleri bıraktı.

Sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarını devam ettiren Nizip Belediyesi, park ve bahçelere beslenme üniteleri bıraktı.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Nizip Belediyesi ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park ve bahçelere belediyenin geri dönüşüm atölyesinde yapılan beslenme ünitelerini yerleştirdi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili de tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Pandemi kapsamındaki yoğun çalışmalarımız arasında ilçemizin sevimli dostları da yer alıyor. Bu kapsamda sahipsiz hayvanlarımız için en uygun ortamları oluşturmak, aç ve susuz kalmamalarını sağlamak adına belediye atölyesinde sokak hayvanları için yapılan beslenme üniteleri ekiplerimiz tarafından park ve yeşil alanlara monte edildi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu