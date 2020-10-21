Nizip Belediyesinden camilere dezenfektan seti
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Nizip Belediyesinden camilere dezenfektan seti

21.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:29
Nizip Belediyesinden camilere dezenfektan seti

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede bulunan cami ve Kur'an kurslarına dezenfektan seti gönderdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede bulunan cami ve Kur'an kurslarına dezenfektan seti gönderdi.

Cami ve Kur'an kursları için hazırlanan ve 14 kuralın yazılı olduğu dezenfektan setleri, Nizip Belediyesinde düzenlenen törenle İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'ye teslim edildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederek belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Salgının ülkede ve ilçede sirayet etmesinin hemen ardından adete seferberlik ilan ederek tüm çalışmaları yerinde ve zamanında yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, salgınla karşı karşıya olunan bu günlerde Nizip Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekteye önem verdiklerini dile getirerek, "Tabii hijyenle bu iş bitmiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda üzerine düşeni yapıp, maske, sosyal mesafe ve temizliğe çok dikkat etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Çiftçi ise, Belediye Başkanı Sarı'dan camiler ve Kur'an kursları için dezenfektan seti talep ettiklerini belirterek, "Sağolsun bu talebimize olumlu bir şekilde karşılık vererek hijyen konusundaki en büyük eksiğimiz olan bu setleri bizler için tahsis etti. İlçe Müftülüğümüz adına Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de böyle önemli bir projeye imza atan Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ederek, "Bir o kadar önemli olan da vatandaşlarımızın bu cihazları kullanıp temizliğe ve hijyene dikkat etmesidir. İnşallah bu süreci hep birlikte yenerek eski günlerimize kavuşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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