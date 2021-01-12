Nizip Belediyesinden ağaçlandırma çalışması
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Nizip Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

12.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:32
Nizip Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Park, bahçe, yeşil alanların yanı sıra bulvar, kavşak, kaldırım ve refüjlerdeki ağaçlandırma, süsleme ve yeşillendirme çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen alanlarda farklı türlerden ağaç dikimi gerçekleştiriyor.

Nizip ilçesinin yeşillendirilmesi için faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarla ve kurumlarla el ele vererek Nizip'i tarihteki misyonuna yakışır şekilde yeşil ve ağaçlık hale getirerek güzelleştireceklerini kaydetti.

Belediyenin devam eden çalışmalarından memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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