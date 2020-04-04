Nizip Belediyesince 4 ayrı dilde evde kal mesajı
Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan video GAZİANTEP - Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça videoyla, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.
04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:10
Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan video
GAZİANTEP - Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça videoyla, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.
Kaynak: AA