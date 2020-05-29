Nizip Belediyesi vatandaşlara seccade ve maske dağıttı Gaziantep'in Nizip ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara Nizip Belediyesinin hazırladığı seccade, maske ve dezenfektanlar dağıtıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara Nizip Belediyesinin hazırladığı seccade, maske ve dezenfektanlar dağıtıldı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfektanların bulunduğu kolileri belediye hizmet binası önünde İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'ye teslim etti.

Başkan Sarı, salgının başladığı ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak alanlar, huzurevi, okullar ve toplu taşıma araçlarında günlük dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Devam eden çalışmalarla ile birlikte bugün yeniden ibatede açılan camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Sarı, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Müftülüğü ile ortak bir çalışma yaparak bugün camilerimize gelecek vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için tek kullanımlık seccade ve maske vermek istedik. Bunun yanında tüm vatandaşlarımıza ibadet edecekleri alana girmeden önce ellerinin dezenfekte edilmesi için el dezenfektanı hazırladık. Tüm ürünleri bugün İlçe Müftülüğümüze teslim ettik. Müftülük personellerimiz de bu ürünleri cami cemaatine dağıttı. Tüm vatandaşlarımızın cumasını tebrik ediyorum. İnşallah tüm vakit namazlarının kılınacağı günler diliyorum."

İlçe Müftüsü Çiftçi ise Sarı'ya camilere ve cemaate hizmeti için teşekkür etti.

Kaynak: AA