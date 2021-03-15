Nizip Belediyesi öğrencilere mangala oyun seti hediye etti

Nizip Belediyesi ilk ve ortaokul öğrencilerine mangala oyun seti hediye etti.

Nizip Belediyesi ilk ve ortaokul öğrencilerine mangala oyun seti hediye etti.

Belediye ekipleri, öğrencileri okullarda ziyaret ederek onlara hem zihinsel gelişimi artırmak hem de ata sporlarını tanıtmak amacıyla mangala oyun setini verdi.

Akçakent İlk ve Ortaokulu Müdürü Bahadır Gögüş, gazetecilere, mangala oyunun öğrencilerin zeka gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Gögüş, "Öğrencilerimiz mangalaya ilgi gösterdiler. Hemen öğrenmek istiyorlar. Bizler de onlara yardımcı oluyoruz. Öğrencilerin zihinsel gelişimine ciddi katkılar sunuyor bu strateji oyunu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu