Nizip Belediyesi'nin araç filosuna temizlik aracı eklendi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip Belediyesi'ne bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesi hibe edildi.

Şahinbey Belediyesi'nde düzenlenen törende konuşan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, son dönemlerde araç filosuna önemli ölçüde güçlendirdiklerini söyledi.

Şahinbey Belediyesi'nin destekleriyle mevcut araç filosuna ilçenin önemli ihtiyaçlarından olan bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesi kazandırdıklarını ifade eden Sarı "Çevre kirliliğini önleme ve ilçe temizliğinin gerçekleşmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan vakumlu yol süpürme makinasını belediyemize hibe eden Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise "Temiz bir çevre için hepimizin üzerine düşen görevler var. Gazi şehrimizin dört bir köşesi daha temiz olsun diye Şahinbey Belediyesi olarak, Nizip ilçemiz ve diğer ilçe belediyelerimize araçlı süpürge makinesi hediye ettik. İlçelerimize, hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'inin de katıldığı tören araçların teslimi ile son buldu.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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