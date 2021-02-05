Nizip Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
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Nizip Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

05.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:55
Nizip Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Nizip Belediyesi, ilçede yeşil alanların arttırılması amacıyla gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Nizip Belediyesi, ilçede yeşil alanların arttırılması amacıyla gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile ilçenin giriş ve çıkışlarında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha yeşil bir Nizip için ilçe genelinde başlayan ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Gerçekleşen ağaçlandırma çalışması sonrasında ilçenin daha yeşil konuma kavuşacağını ifade eden Başkan Sarı, "Bizim hedefimiz Nizip'i görünümüyle ve havasıyla daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmektir. Güzel ve temiz bir çevrede yaşamak her insanımızın hakkıdır. Biz ilçemizin değişik yerlerinde parklar, yeşil alanlar oluşturarak insanımızın bu ihtiyacını en üst düzeyde gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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