Nizip Belediyesi'nden maske ve eldiven dağıtımı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma başlatan Nizip Belediyesi, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma başlatan Nizip Belediyesi, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

İlçe merkezinde gündüz 5, akşam ise alışveriş merkezlerinin bulunduğu 2 ayrı noktaya stant kuran Nizip Belediyesi ekipleri, burada maske ve eldiven dağıtarak vatandaşlara ise sosyal mesafelerini korumaları için uyarıda bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında, virüsün ülkede görülmesiyle birlikte ilçe genelinde titiz ve düzenli bir şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 30 bin adet maske ve eldiven dağıtımı yapıldığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"İlçemizin 5 ayrı noktasında kurduğumuz stantlarımızda vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte edip, maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tabi burada vatandaşlarımıza da büyük bir görev düşüyor. O da salgınla ilgili alınan tedbirlere uymalarıdır. Eğer vatandaşımız belirtilen kurallara uyarsa Allah'ın izni ve yardımıyla bu süreci de birlikte aşacağız."

Kaynak: AA