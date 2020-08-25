Nizip Belediyesi'nden haşereyle mücadele Nizip Belediyesi, haşere ve karasineklere karşı ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Nizip Belediyesi, haşere ve karasineklere karşı ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgının yayılma riskine karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden belediye ekipleri, diğer taraftan da sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Yürütülen faaliyet kapsamında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanarak bodrum, sığınak, apartman boşlukları, çöp konteynerleri, ortak alanlar ve haşerelerin ana üreme noktalarında çalışması yapan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ve alınmaya devam edeceği belirterek, haşereyle ilgili süren ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA