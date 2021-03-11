Nizip Belediyesi kendi enerjisini üretecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nizip Belediyesi kendi enerjisini üretecek

11.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
Nizip Belediyesi kendi enerjisini üretecek

Nizip Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuracak.

Nizip Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuracak.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, yenilebilir enerji projesi kapsamında belediye hizmet binasının çatısına kurulacak olan Güneş Enerji Santrali ile ilgili yüklenici firmayla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Çalışmalara en kısa sürede başlanacağını anlatan Sarı, "Devreye alacağımız yenilebilir enerji projelerimizle belediyemiz kendi enerjisini kendisi üreterek. Hem çevreye hem de belediye bütçesine katkı sağlamış olacağız. Bu sebeple Nizip'in daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğimizi ifade ediyor, çevreci ve gelir getirici yatırımın Nizip'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nizip Belediyesi kendi enerjisini üretecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:21:21. #1.14#
title