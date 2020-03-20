Nizip Belediyesi, fıstık hali ve otogarı dezenfekte etti Gaziantep'in Nizip ilesinde belediye ekipleri, koronavirüse karşı Nizip Fıstık Hali ve Nizip Otogarı'nda dezenfekte işlemi yaptı.

Gaziantep'in Nizip ilesinde belediye ekipleri, koronavirüse karşı Nizip Fıstık Hali ve Nizip Otogarı'nda dezenfekte işlemi yaptı.

Nizip Belediyesi ekipleri, çevre il ve ilçe üreticilerinin de kullandığı fıstık hali ile otogarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

İlk olarak fıstık halindeki iş yerlerinde çalışma yapan ekipler, burada ilaçlama yaparak esnafı temizlik konusunda bilgilendirdi.

Daha sonra otogarda bulunan firma yazıhaneleri ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapan ekipler, ilçe genelinde çalışmalarına devam etti.

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Her şey daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Nizip için" ifadesini kullanarak, vatandaşların da Sağlık Bakanlığının belirttiği kurallara uymasını istedi.

Kaynak: AA