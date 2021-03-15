Nizip Belediyesi fırtınada zarar gören caminin çatısını onarmak için çalışmalara başladı
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Nizip Belediyesi fırtınada zarar gören caminin çatısını onarmak için çalışmalara başladı

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:17
Nizip Belediyesi fırtınada zarar gören caminin çatısını onarmak için çalışmalara başladı

Nizip Belediyesi, Yeniyazı Mahallesi'nde fırtınadan zarar gören caminin çatısını onarmak için çalışmalara başladı.

Nizip Belediyesi, Yeniyazı Mahallesi'nde fırtınadan zarar gören caminin çatısını onarmak için çalışmalara başladı.

Mahalleye giden belediye ekipleri, çevre temizliği yaptıktan sonra yere düşen çatının parçalarını vinç yardımıyla kaldırdı.

Ekipler cami çatısının yeniden yapılması için çalışmalarına başladı.

Yeniyazı Mahalle Muhtarı Şaban Aslan, gazetecilere, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Geçen hafta bölgede şiddetli fırtınanın etkili olduğunu hatırlatan Aslan, "Meydana gelen şiddetli fırtına sonrasında camimize ait çatı bazı evlerin üzerine düştü. Tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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