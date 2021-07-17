Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı
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Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı

Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde evlere reyhan çiçeği dağıttı.

Nizip Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde evlere reyhan çiçeği dağıttı.

"Nizip'te evler reyhan çiçeği koksun, balkonlar çiçek açsın" sloganıyla her gün farklı bir mahalleyi ziyaret eden ekipler, bugünde Cumhuriyet Mahallesindeki evlere, esnaflara ve bayram alışverişi için çarşıda bulunan vatandaşlara reyhan çiçeği dağıtımında bulundu.

Nizip Belediyesi ekibinin hazırladığı çiçekleri alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.

Dağıtım ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip'i güzelleştirecek her projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Reyhan çiçeği dağıtımının ilçenin tamamında gerçekleşeceğini ifade eden Sarı şunları konuştu.

"Ekiplerimiz çiçek dağıtımlarına ara vermeden kapı kapı gezerek devam ediyor. Vatandaşlarımıza çiçeklerimizi tek tek ulaştıracağız. Buradaki amacımız balkonlarımızı güzelleştirmek, evlerimizi reyhan kokusuyla buluşturmak ve ilçemizin çiçek gibi bir ilçe olmasını sağlamaktır. Bu sebeple bu çalışmayı önemsiyor bu ve buna benzer çalışmalarımızı hiç aksatmadan sürdürmeyi hedefliyoruz. Bizler ekip olarak bu milletin hizmetkarlarıyız ve onların her anında yanında olma sorumluluğumuz var." dedi.

Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı
Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı
Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı
Nizip Belediyesi evlere reyhan dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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