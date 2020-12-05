Şanlıurfa ve Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı
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Şanlıurfa ve Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

05.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:30
Şanlıurfa ve Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulma sıkıntısı yaşanmaması için belediye ekipleri yem bıraktı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulma sıkıntısı yaşanmaması için belediye ekipleri yem bıraktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Balıklıgöl Yerleşkesindeki balıklara yem atılırken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için de 20 farklı noktaya yem ve mama bırakıldı.

Belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların süreceği ve hayvan koruma derneklerine verilen yem ile mama desteklerinin süreceği belirtildi.

Bu arada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki tarihi ve turistik mekanlar dezenfekte edildi.

Nizip'te de yemleme çalışması yapıldı

Nizip Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle hafta sonları günün her saati uygulanan kısıtlamayla birlikte boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını gerçekleştiren Nizip Belediyesi ekipleri, camilerin avlularında ve meydanlarda güvercinlere yem atarak köpek ve kediler içinde mama ve su bıraktı.

Belediye ekiplerinin bu çalışması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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