Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor Camilerin dezenfekte edilmesi Din görevlileri ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Camilerin dezenfekte edilmesi Din görevlileri ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Kaynak: AA