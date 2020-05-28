Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor
Camilerin dezenfekte edilmesi Din görevlileri ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
28.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:41
Camilerin dezenfekte edilmesi
Din görevlileri ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA