Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor
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Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Camilerin dezenfekte edilmesi Din görevlileri ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

28.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:41

Camilerin dezenfekte edilmesi

Din görevlileri ile röportaj GAZİANTEP - Gaziantep Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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