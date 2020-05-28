Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Nizip Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Nizip Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sağlık Bakanlığından onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip ve insanlara zararı bulunmayan temizlik maddesi ile İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, camide bulunan halı ve giriş gibi temasın çok olabileceği yerleri dezenfekte etti.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden din görevlileri, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.

Normalleşme süreci için alınan bu karardan vatandaşların ve cami cemaatinin memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Nizip Belediyesi olarak İlçe Müftülüğünün yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA