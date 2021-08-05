Nizip Belediyesi araç filosuna 5 çöp toplama aracı kattı
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Nizip Belediyesi araç filosuna 5 çöp toplama aracı kattı

Nizip Belediyesi araç filosuna 5 çöp toplama aracı kattı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'te Nizip Belediyesi, araç filosuna 5 çöp toplama aracı kattı.

Gaziantep'te Nizip Belediyesi, araç filosuna 5 çöp toplama aracı kattı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Satın alınan araçların vatandaşlara ve personele hayırlı olmasını temenni eden Başkan Sarı, şunları kaydetti.

"Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için 5 adet çöp toplama aracını filomuza dahil ettik. Böylelikle bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Zaman içerisinde araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın ilçemize, vatandaşlarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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