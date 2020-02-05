Nizip Belediye Meclisi toplandı

05.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:58

Nizip Belediyesi'nde, şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediyesi Meslik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İdlib'de rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Sarı, "Şehit ateşi ilimize de düştü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Toplantıda gündem maddelerinin okunmasının ardından kararlar oylamaya sunuldu.

Kaynak: AA