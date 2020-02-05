Nizip Belediye Meclisi toplandı
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Nizip Belediye Meclisi toplandı

Nizip Belediyesi'nde, şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

05.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:58
Nizip Belediye Meclisi toplandı

'nde, şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı , Nizip Belediyesi Meslik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 'de rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Sarı, "Şehit ateşi ilimize de düştü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Toplantıda gündem maddelerinin okunmasının ardından kararlar oylamaya sunuldu.

Kaynak: AA
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