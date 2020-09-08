Nizip Belediye Başkanı Sarı, trafik kazasında yaralanan katibi ziyaret etti
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Nizip Belediye Başkanı Sarı, trafik kazasında yaralanan katibi ziyaret etti

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Zabıt Katibi Abdurrahman Türkmen'i ziyaret etti.

Nizip Belediye Başkanı Sarı, trafik kazasında yaralanan katibi ziyaret etti
08.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:56

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Zabıt Katibi Abdurrahman Türkmen'i ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Mehmet Sarı, Ankara'da yapılan bir sınava girdikten sonra Gaziantep'e doğru seyir halindeyken dünGölbaşı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Türkmen'i tedavi gördüğü Ankara Gazi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Türkmen'in ailesiyle ilgilenen Sarı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazada yaralananlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Sarı, "Yaralanan hemşehrilerimizin sağlık durumları çok şükür iyi. En yakın zamanda taburcu olacaklar inşallah. Vefat eden Mustafa Aytekin kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet eylesin." dedi.

Kaynak: AA

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