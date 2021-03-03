Nizip Belediye Başkanı Sarı, öğrencileri ziyaret etti
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Nizip Belediye Başkanı Sarı, öğrencileri ziyaret etti

03.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:06
Nizip Belediye Başkanı Sarı, öğrencileri ziyaret etti

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ile birlikte, Polat Akın Ortaokulunda eğitim verilen sınıfları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Verilen dersler ve öğrencilerin katılımı ile ilgili de bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, eğitimi çok önemsediklerini, belediye olarak eğitime olan desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Salgının tamamen bitmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Sarı, öğrencilerden maske, mesafe ve temizlik konularına özen göstermelerini istedi.

Ziyareti kapsamında Okul Müdürü Mustafa Ulukuş ve öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Sarı, okul idaresinin taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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