Nizip Belediye Başkanı Sarı Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Nizip Belediye Başkanı Sarı Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

13.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:56
Nizip Belediye Başkanı Sarı Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sarı, yapılan tektik ve bilgilendirmenin ardından aşı oldu.

Aşının ardından açıklamada bulunan Sarı, toplum sağlığı için aşının çok önemli olduğunu ifade etti.

Sırası gelen her vatandaşın aşı olması gerektiğini belirten Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın bir takvimi var. Ben de belirlenen randevu ile aşıyı gönül rahatlığı içerisinde yaptırdım. Vatandaşlarımız aşı konusunda asla endişe duymasın ve kendileri için belirlenen tarihlerde aşılarını yaptırsın. Bu hastalığı birlikte yeneceğimize inancım tamdır. Bu vesileyle salgının başladığı günden bu yana fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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