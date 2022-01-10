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Nizip Belediye Başkanı Sarı gazetecilerle bir araya geldi

Nizip Belediye Başkanı Sarı gazetecilerle bir araya geldi
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Başkan Sarı, ilçedeki bir kafede düzenlenen etkinlikte, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Programa katılan gazetecilere teşekkür eden Başkan Sarı, "Bugün aynı zamanda İdareciler Günü hem idarecilerimiz hem de gazetecilerimiz, görev ve sorumlulukları bakımından hizmet verdikleri alanlarda özverili bir çalışma gayreti içerisindeler. Hepimizin amacı, görev yaptığımız şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmektir. Bu sebeple gazetecilerimizin bu özel gününü tebrik ediyor, görevlerin başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise gazetecilik mesleğini aynı zamanda bir kamu hizmeti olarak gördüklerini belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımıza doğru haberleri tarafsız ve ilkeli bir şekilde sunmaya gayret gösteren tüm basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyor, günlerini kutluyorum." diye konuştu.

Nizip Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veysel Karayılan ve Nizip Gazeteciler Dernek Başkanı Ali Kılıç da programdan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

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AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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