Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Nizip İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret - Haberler
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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Nizip İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Nizip İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Bora Ağırtıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Bora Ağırtıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sarı, makamında ziyaret ettiği Bora Ağırtıcı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçe halkının huzuru ve güvenliği için kurumlar arası işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Polis ekipleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti.

"Nizip'in huzur ve güvenini tesis eden, gece ve gündüz demeden her türlü şartlarda en üst düzeyde çalışan emniyet teşkilatımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugün burada kıymetli Emniyet Müdürümüz Bora Ağırtıcı'ya hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bize ne görev düşerse seve seve yaparız." dedi.

Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nizip gibi bir ilçede görev yapmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının desteği çok önemli. Karşılıklı işbirliği içinde Nizipli hemşerilerimize en iyi hizmeti vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Nizip İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret - Haberler
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