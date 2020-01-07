Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan muhtarlara ziyaret

07.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:22

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe merkezindeki Saha, Şahinbey ve Şıhlar mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

Sarı, Saha Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Çiçek, Şahinbey Mahallesi Muhtarı İbrahim Çelen ve Şıhlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Aksu'ya yaptığı ziyaretlerinde, mahallelerle ile ilgili sorunları dinledi, taleplerin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

Mahallelere yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren Sarı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu, bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA