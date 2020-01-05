Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan kadınlar lokaline ziyaret

05.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:45

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Sultan Abdülhamit Mahallesi'ndeki kadınlar lokalini ziyaret etti.

Başkan Sarı, lokalde el işi kurslarına katılan hanımlarla bir süre sohbet ederek, eğitimin önemine değindi.

Nizip'in geleceğinde kadınların büyük sorumluluk üstlendiğini dile getiren Sarı, kadınların katıldıkları eğitimlerle kendilerine olduğu kadar ailelerine de faydalı olabileceğine dikkati çekti.

Öğrenmenin yaşı olmadığını ifade eden Sarı, "Okuma yazma, dikiş nakış eğitimleri ne olursa olsun siz becerilerinizi geliştirin. Yeteneklerinizi ve bilgi dağarcığınızı geliştirdiğiniz takdirde aile ekonominize de katkı sağlayabilirsiniz." diye konuştu.

Sarı, lokal içerisindeki kreşi de ziyaret ederek, bir süre çocuklarla ilgilendi.

Kaynak: AA