Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Gazeteciler Günü mesajı
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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Gazeteciler Günü mesajı

21.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:19
Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Gazeteciler Günü mesajı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, demokrasinin temel taşlarından basının, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Gazetecilerin kurumlarla ve bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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