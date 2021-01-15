Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Bakan Kurum'a teşekkür
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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Bakan Kurum'a teşekkür

15.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:23
Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Çayı'nın temizlenmesi için gerekli desteği sağlayacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Çayı'nın temizlenmesi için gerekli desteği sağlayacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Nizip Çayı'nın temizlenmesi konusunun en büyük hayali olduğunu ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana Nizip Çayı ile ilgili birçok girişimlerde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şunları kaydetti:

"Nizip Çayı'nın temizlenip eski haline dönmesi tüm bölge halkının olduğu gibi benim de en büyük isteğimdi. Böylelikle Sayın Bakanımız belirtilen bölgeyle ilgili dün bir paylaşım yaparak değerli hemşehrilerimize müjdeyi vermiş ve başlayacak olan çalışmalar kapsamında İLBANK aracılığıyla, Nizip Çayı'nın temizlenmesi ve Nizip çöp sızıntı suyu ön arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi, katı atık tesisi projeleri için gerekli desteği sağlayacağını belirtmiştir. Bakanımızın bu paylaşımı ilçemiz sakinlerini ve bizleri çok mutlu etmiştir. Bu nedenle bu önemli projeye destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, çalışmaları yakından takip ederek projenin güzel bir şekilde sonuçlanmasında büyük emekleri olan Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e, Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e ve milletvekillerimize ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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