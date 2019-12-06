Nizip Belediye Başkanı Sarı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Nizip Belediye Başkanı Sarı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:42
Nizip Belediye Başkanı Sarı AA'nın

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Mehmet Sarı, daha sonra tercihte bulundu.

Sarı, kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin şefkatini gösteren "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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