Nizip Belediye Başkan Sarı'dan Kadınlar Günü'nde annelere ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bazı anneleri evlerinde ziyaret etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bazı anneleri evlerinde ziyaret etti.

Belkıs Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Fatma Kaya'yı ziyaret eden Sarı, kadınlara özel bir gün olan 8 Mart'ta çocuklarını vatan için şehit veren annelerin yanında olmak istediklerini ifade etti.

Ziyaret esnasında kendisini böyle bir anlamlı günde yalnız bırakmayan Sarı'ya teşekkür eden anne Fatma Kaya, "Sizler bizi unutmayarak yanımızda oldunuz. Allah razı olsun." dedi.

Daha sonra Fatih Sultan Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Aynur Alkan'ı ziyaret eden Sarı, burada Alkan'a çiçek hediye etti.

Ardından Mimar Sinan Mahallesi'ne geçen Sarı, 76 yaşındaki Kadriye Yaprak ile de yakından ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu