Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?
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Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?

23.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:31
Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?

Nizhny Novgorod ile Türk Telekom arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi Maçı Nagorny Arena, Nizhny Novgorod'da oynanacak. Peki, Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?

NIZHNY NOVGOROD - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

Nizhny Novgorod-Türk Telekom Maçı 23 Mart Salı günü oynanacak. Nizhny Novgorod-Türk Telekom Maçı 19:00'de başlayacak.

NIZHNY NOVGOROD - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Nizhny Novgorod - Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 23 03 2021 günü Bilyoner TV, Tivibu Spor 2, kanalından yayınlanacak. Tivibu Spor 2 Tivibu 79, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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