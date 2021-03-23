Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?
23.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:31
Nizhny Novgorod ile Türk Telekom arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi Maçı Nagorny Arena, Nizhny Novgorod'da oynanacak. Peki, Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?
NIZHNY NOVGOROD - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?
Nizhny Novgorod-Türk Telekom Maçı 23 Mart Salı günü oynanacak. Nizhny Novgorod-Türk Telekom Maçı 19:00'de başlayacak.
NIZHNY NOVGOROD - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Nizhny Novgorod - Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 23 03 2021 günü Bilyoner TV, Tivibu Spor 2, kanalından yayınlanacak. Tivibu Spor 2 Tivibu 79, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.