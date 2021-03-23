Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?

Nizhny Novgorod ile Türk Telekom arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi Maçı Nagorny Arena, Nizhny Novgorod'da oynanacak. Peki, Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı ne zaman? Nizhny Novgorod - Türk Telekom maçı hangi kanalda?