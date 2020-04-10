Nizamiyede sevgilisini öldüren uzman çavuş konuştu
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Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Nizamiyede sevgilisini öldüren uzman çavuş konuştu

Bursa'da Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde tartıştığı sevgilisini beylik tabancasıyla öldüren uzman çavuşun yargılanmasına başlandı.

10.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:26
Nizamiyede sevgilisini öldüren uzman çavuş konuştu

Bursa'da Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde tartıştığı sevgilisini beylik tabancasıyla öldüren uzman çavuşun yargılanmasına başlandı. Tutuklu yargılanan sanık, "Nizamiyeden gitmesi için uyardım, çıkmayınca da ateş ettim.Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum." dedi.

Okay, 13 Kasım 2019 günü Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Sosin Güçükgüven, okulda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'yı ziyarete gitti. Okul bahçesinde konuşmaya başlayan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Bu arada Aydemir K. beylik tabancasını çekerek, Sosin Küçükgüven'e 10 el ateş etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Küçükgüven olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K. meslektaşlarına teslim oldu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen astsubay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Nizamiyeden gitmesi için uyardım, çıkmayınca ateş ettim"

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'nın yargılanmasına devam edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Aydemir K. "2018 yılı Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'dan feribotla Yalova'ya gelirken, gayrimenkul ile ilgili anket yapan bir hanımefendi yanıma geldi. Daha sonra beni aramaya başladılar. Sosin ile böyle tanıştım. Sonra görüşmeye ve buluşmaya başladık. Kendisi evli olduğu için, eşinden boşandıktan sonra yuva kurabileceğimizi söyledim. O da mevcut düzenini bozmayacağını ve boşanmayacağını söyleyip, ilişkimizin böyle devam etmesini istiyordu. Ben evliliği düşündüğümden dolayı kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Sosyal medya hesabından ve telefondan bana ve aileme hakaretler etmeye başladı. Olay günü telefonda tartışmaya başladık. Bursa'ya geleceğini söyledi. Ben de arkadaşıma misafirim geleceğini, geldiğinde haber vermesini istedim. Arkadaşım misafirimin geldiğini söyledi. O içeriye girmiş. Sosin'e, 'Hangi yüzle geldin, neyi kurtaracaksın, lütfen gider misin?' dedim. Kendisinden ayrılmak istediğim için aramızda tartışma çıktı. Yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Sosin'e, 'Nöbetçi arkadaşlar var sessiz ol' dedim. Taksinin beklediğini söyleyerek, nizamiyeden gitmesini istedim. Nizamiyeden çıkmayınca silahımla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım" ifadesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sosin Küçükgüven'in eşinin de aralarında bulunuğu tanıkların dinlenmesi kararı vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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