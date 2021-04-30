Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü

Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısı düşen infaz ve koruma memuru Soner Hayta, yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısı düşen infaz ve koruma memuru Soner Hayta, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Afyonkarahisar 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Cezaevinde infaz ve koruma memuru olan Soner Hayta'nın üzerine, 7 metreye 5 metre boyutunda iç nizamiye kapısı düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hemen müdahale ettiği Hayta, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Soner Hayta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN GÜL: BAŞIMIZ SAĞ OLSUNAdalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Görevi başında elim bir kaza sonucu vefat eden personelimiz İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi. Soner Hayta'nın cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verilecek.

Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü
Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 11:07:50. #1.16#

title