"Niyetler" sergisi Akbank Sanat'ta açılacak
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"Niyetler" sergisi Akbank Sanat'ta açılacak

'Niyetler' sergisi Akbank Sanat'ta açılacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı tamamlandı.

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" seminer programı tamamlandı.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminer programı katılımcılarının bitirme projeleri Akbank Sanat'ta "Niyetler" isimli sergi ve etkinlik serisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Akbank Sanat Galerisi'nin birinci katında seminer programına dair bilgi ve programdan mezun olan ve jüri üyeleri tarafından sergilenmeye uygun bulunan katılımcıların projelerinin toplu dokümantasyon sergisi gerçekleştirilecek.

Zemin katta ise her bir katılımcıya sergi süresince kısa süreli küratörlük tecrübesi sağlamak için "Deneyim Alanı" imkanı sunulacak. Bu süre içinde katılımcılar, sergi projelerinin izleyicilerce en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayacak performans, enstalasyon, sanatçı sohbetleri ve panel benzeri etkinlikleri sergileyebilecekler.

Sergi kapsamında kurulan çevrim içi platformda da canlı yayınlar ve küratörlerin çalışma süreçlerine ilişkin video ve fotoğraf çekimlerinin yer alması planlanıyor.

22 Haziran'da açılacak sergi, 16 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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